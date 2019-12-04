Haberler » Ekonomi » Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor - Ekonomi

Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 6 Aralık Cuma günü yapılacak.

04.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:11
Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

(BTSO) tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı 'un da katılımıyla 6 Aralık Cuma günü yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler