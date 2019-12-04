Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 6 Aralık Cuma günü yapılacak.
04.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:11
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 6 Aralık Cuma günü yapılacak.
Kaynak: Dunya.com