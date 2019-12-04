Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

04.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:11

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 6 Aralık Cuma günü yapılacak.