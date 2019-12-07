Ekonominin Oscarları sahiplerini buldu

07.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:47

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 46. kez organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 7 ayrı kategoride 62 ödül sahibini buldu. Bursa ekonomisinin gurur gecesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin büyüme yolculuğu başarılı iş adamlarımızın cesareti ile gerçekleşecek" dedi.



BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni oda hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur'un ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın üretken ve başarılı insanlarla güçlü ve heyecan veren bir şehir olduğunu belirterek, "Bursa bizlere Osman Gazi'nin emaneti. Bu şehir, ülkemiz için daima değer üreten bir yapıya sahip. Tarihimize kaynaklık eden bu şehirde ekonomiye değer katan saniyici ve esnafımızın olması tabii bir neticedir. Bu değerli girişimcilerimizin hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir. 130 yıllık hafızası olan BTSO'nun başarılarıyla örnek olan girişimcileri ödüllendirmesini çok önemli buluyorum. Her birimizin kişisel emek ve çabalarının toplamı, ülkemiz için ortak bir hasılatın adı oluyor" dedi.



Tarihin akışının hızlandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle devam etti: "Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başındayız. Türkiye bu yeni dönemin uluslararası alanda etkili küresel aktörlerinden birisi olacak. Bunu siz iş insanlarımıza ve Türkiye'nin her yerindeki gençlerimize bakarak söylüyorum. İnşallah ümitsizliğe düşmeden vazifemizi doğru bir şekilde yaparak Türkiye'mizi hep birlikte büyüteceğiz. Bursa büyüyecek, Bursa büyürse de Türkiye büyüyecek. Diğer şehirlerimiz de aynı şekilde Türkiye'nin büyümesine katkı yapacak. Bu yürüyüş inşallah sizin ve başka şehirlerdeki başarılı kardeşlerimizin cesareti ile güçlenecek. Türkiye, bir durumun değil, bir duruşun adıdır. Her bir iş insanımızı bu duruşun başarılı bir neferi olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.



"Her zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi"



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamak adına azimle çalışan bütün müteşebbisleri tebrik etti. Türkiye'nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktığını belirten İbrahim Burkay, "Her bir zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi oluyor. Güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı yürüttüğümüz operasyonları engelleyenlere karşı kendi milli sanayi yatırımlarımızı daha da artırdık. Teröre karşı milli şuurla tarihi bir kenetlenme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesini sağladık. Anayasa değişikliği ile ülkemizin gelişimine engel teşkil eden iç ve dış unsurlara karşı güçlü ve etkin bir mekanizma oluşturduk. Bütün zorluklara rağmen 2023, 2053 ve 2071 için çok güçlü bir vizyona sahibiz" dedi.



Her 100 yılda köklü bir değişimden geçen dünyada, artık endüstri 4.0'ın, suni zekanın ve uzay rekabetinin gündeme taşındığına işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiyemizi yeni bir yükseliş ve refah seviyesine taşıyacak dönemeçteyiz. Türkiye, bu kritik eşikte değişim ve dönüşümü güçlü ekonomisi ve güçlü demokrasisiyle başaracak bir potansiyeli taşımaktadır" diye konuştu.



Başkan Burkay, 2013 yılından itibaren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa için 40'a yakın projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bursa gibi şehirlerin öncü rolünü güçlendirmek ve özel sektörümüzün kalkınma hamlemizdeki payını daha da yükseltmek adına yapısal reformları en hızlı şekilde hayata geçirmemiz çok büyük değer taşımaktadır. Türkiye olarak global arenada değişen şartlara karşı uyum ve rekabet yeteneğimizi daha da artırmamız gereken bir süreçteyiz. Bu doğrultuda ekonomimizi güçlendirmek adına mekani planlama ve ölçek ekonomisine geçiş ile birlikte stratejik alanlardaki yeni nesil teşvikleri de mutlaka uygulamaya almamız gerekiyor. Diğer taraftan ise makine, otomotiv, tekstil ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu olan dinamik sektörlerimize sağlanan desteklerin artırılarak sürdürülmesi yeni bir büyüme hamlesinde itici güç olacaktır" dedi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, derin tarihi ve kadim kültürüyle Bursa'nın milli heyecanını gönülden hisseden cesaretli girişimcilere sahip olduğunu söyledi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganıyla hızını artıran başarılı iş insanlarını kutlayarak, BTSO'nun düzenlediği bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın ülke ekonomisine hız kazandıran aktif ve güçlü bir şehir olduğunu belirterek, Bursa ekonomisine can veren üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.



BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye'nin hamlelerini devam ettirmesi ve daha müreffeh yarınlara ulaşması için bugüne kadar karşısına çıkarılan bütün engelleri birlik içinde aşan Bursa iş dünyasının, azimle çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Uğur, "Ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



7 kategoride 62 ödül



Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve protokol üyeleri ödülleri takdim etti. 'Kurumlar Vergisi', 'Gelir Vergisi', 'Sektör Liderleri', 'İhracat', 'Dönüşüm', 'En Başarılı KOBİ'ler' ve 'Vergi Özel Ödülleri' adı altında 7 kategorinin oluşturulduğu törende 62 ödül sahiplerini buldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur törenin sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a kendisi adına dikilen 16 adet çınar fidanı sertifikasıyla birlikte Bursa'nın sembollerinden olan Koza Han'ı temsil eden bir hediye takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA