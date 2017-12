Ekonominin Kahramanları Ödüllendirildi

Bursa'da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katıldığı törende ekonomiye değer katanlar ödüllendirildi. Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında rekor seviyede büyümesiyle düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 44. düzenlenen ekonomiye değer katanlar ödül töreni, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl gerçekleştirilen törende 8 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, ihracat, inovasyon, istihdam, dönüşüm ve fark oluşturanlar, en fazla ar-ge çalışması yapan KOBİ'ler ve sektör liderleri kategorilerinde 87 ödül dağıtıldı.



"Büyüme oranımız bize düşmanca davrananları hayal kırıklığına uğratmıştır"



Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ülkemizin uluslararası arenada kuşatılmaya ve diz çöktürülmeye çalışıldığı, siyasi ve ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı bir zaman diliminden geçtiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Ancak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın önderliğinde, AK Parti Hükümetleri eliyle, ülkemizin ve milletimizin bu uluslararası operasyonlara cevabı, daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve daha fazla büyümek şeklinde olmuştur. Özellikle son çeyrekte, ülkemizin yüzde 11,1 oranıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke olması, dünyadaki dostlarımıza ve mazlum milletlere güven telkin etmiş, bize düşmanca davrananları hayal kırıklığına uğratmıştır. Ülkemizin yıllık büyüme hızında istikrarı yakalaması, bu büyüme hızını devam ettirebilmesi daha çok siz sanayici ve iş adamlarımızın gayretlerine, hükümetimizin sizlere olan desteklerine bağlıdır. Biz bu ekonomik büyümeyi sürdürdükçe, refahımızı artırdıkça, bugün bize sorun çıkarma niyetinde olanların da yavaş yavaş ülkemizle işbirliği çabalarına gireceklerinden hiç şüpheniz olmasın" dedi.



"Kılıçdaroğlu'nun sözleri ihanettir"



Beklenti düzeyinde, büyümenin tek haneli rakamlardan bahsedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti. Türkiye bu büyüme oranıyla, G-20 ülkelerinin tümünü geride bıraktı. Bizler her açıdan Türkiye'yi büyütmek ve yatırımcıları ülkemize çekmeye çalışırken, Kılıçdaroğlu'nun, Hitler döneminden bahsederek, Türkiye'de hiçbir kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığını öne sürmesi bu ülkeye açık bir ihanettir. Bu denli hayal aleminde yaşayan bir ana muhalefetin Türkiye'yi yükseltmek için bir kaygısı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Kılıçdaroğlu'nu bir an önce CHP seçmenine saygı duymaya ve Türkiye gerçekleriyle yaşamaya çağırıyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"4 milyona yakın mülteciye kucak açmış bir ülke olarak Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Bugün sadece Bursalı ihracatçı kardeşlerim, dünyanın 121 ülkesine, ürettikleri malları satmaktadırlar. Herkes şunu çok iyi bilmelidir. Nasıl 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganı bugün gerçekleşmişse, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi de dünya ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi anlamına gelecektir. Bazıları hala anlamak istemese de, Türkiye dünya ekonomisinin ve siyasetinin belirleyici ülkelerinden biridir. Bunun son örneği Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili alınan karardır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde sanayicimizin de tüccarımızın artık dünyada açamayacağı kapı kalmamıştır. Daha birkaç gün önce 200'den fazla iş adamımızla cumhurbaşkanımız, Afrika'da yine gönülleri fethetmiş ve ülkemize nice alternatif pazarların ve işbirliklerinin önünü açmıştır."



BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, "Ülkemizi gelecek hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağı üretim yeteneğidir. Ekonomi içerisindeki yüzde 45'in üzerindeki sanayi payıyla Bursa'mız, bu alanda da ülkemizin lider şehirleri arasındadır. Üyelerimizi dünya pazarlarıyla buluşturma noktasında da büyük bir sıçrama gerçekleştirdik. Bursa, son 4 yılda kazandığı 800 yeni ihracatçıyla 75 milyar dolarlık hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Bursa'mız Türk ekonomisinin artı değeri olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından 8 ayrı kategoride 87 ödül dağıtıldı. - BURSA