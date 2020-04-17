'Ekonominin durması sürdürülebilir değil' diyen Trump'tan 3 aşamalı 'normale dönüş' planı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğini ifade eden Trump, "Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, böyle bir şey yok. 1 kişi bile bizim için çok fazla" dedi. Euronews.com'da Görüntüle