Ekonomimizin Sağlam Temeller Üzerine Oturduğu Bir Kez Daha İspatlandı"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturduğu bir kez daha ispatlandı" ifadesini kullandı.



İSTİB açıklamasına göre, İSTİB'in eylül ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, 5,1 olarak açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.



Kopuz, bu rakamlara göre Türkiye'nin 19 AB üyesi ülkeden daha fazla büyüdüğüne dikkati çekti.



Konuşmasında ağustos ayı enflasyonuna da değinen Kopuz, enflasyon ve faizlerin yüksekliğinin istikrar ve yatırımı olumsuz etkilediğini belirtti. Kopuz, şunları kaydetti:



"Ağustos ayında enflasyon yüzde 10,68'e yükseldi. Büyüme trendini güçlü olarak devam ettirebilmemiz için enflasyon rakamlarını tek haneye döndürmemiz lazım. Hükümetimizin fiyat istikrarının sağlanması için atılacak adımlarda aceleci olması gerekiyor.



İkinci olarak faizler çok yükselmiş durumda. Bu faizlerle fiyat istikrarını yakalamamız mümkün değil. Maliyet artınca fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oluyor. Maalesef piyasa beklentileri de faizlerin önümüzdeki aylarda yüksek seyredeceği yönünde. Dünyada faizler düşükken, ülkemizin ekonomisinin gücünün her geçen gün arttığı bir ortamda ülkemiz bir faiz cenneti haline gelmiş durumda. Bunu anlamak mümkün değil."



"Döviz kurundaki oynaklık tehlikeli"



ABD Merkez Bankasının faiz artırımı ihtimalinin gittikçe azaldığını hatırlatan Kopuz, Avrupa Merkez Bankasının ise dolar karşısında avronun değerlenmesinden memnun göründüğünü, bu durumun başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke hisse senedi ve tahvillerine yatırımın artması anlamına geldiğini bildirdi.



Kopuz, şu ifadeleri kullandı:



"Böyle olunca da dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Burada TL'nin dolar bazında diğer para birimlerine göre pozitif ayrıştığını görüyoruz. Çünkü faiz oranları en yüksek ülkelerden biriyiz. Hem ekonomiye güven var hem de yüksek faiz. İkisinin bir arada olması anlamsız.



Dolar 3,40'lara gerilemiş durumda, daha da aşağılara inebilir. Fakat burada bir sıkıntı var. Döviz kurlarının yükselmesi kötü bir durum ama döviz kurlarında oynaklık da bizler için son derece tehlikeli. Dövizdeki oynaklık ihracatımızı olumsuz olarak etkiliyor. Bu durumun kontrol altına alınması lazım. Gerekli önlemler ivedilikle alınırsa 3. çeyrekte yüzde 7 civarında güçlü bir büyüme gerçekleştirebiliriz."



Meclis üyelerine KOSGEB tarafından açıklanan yeni KOBİ desteklerini hatırlatan Kopuz, destekler konusunda İSTİB KOBİ Destek Biriminin üyelerin hizmetinde olduğunu belirtti.



KOSGEB tarafından imalat sanayisindeki KOBİ'lerin desteklenmesi için "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ'lerin Payının Artırılması" konulu proje çağrısı yapıldığını hatırlatan Kopuz, şu açıklamalarda bulundu:



"İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler bu destekten faydalanabilecekler. İşletme başına 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilecek. Proje çağrısının toplam bütçesi 500 milyon TL.



Üretimde internet uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil üretime geçiş konularında yatırım yapacak olan KOBİ'ler bu desteklerden yararlanabilecek. Başvurular 20 Ekim'de sona eriyor."



"Arakan zulmü doruk noktasında"



Arakan Müslümanlarının gördüğü zulümle ilgili de konuşan Kopuz, Türkiye'nin tek başına yardım için çırpındığına vurgu yaptı. Kopuz, şunları kaydetti:



"Maalesef dünyanın uzak bir köşesinden gelen haberlerle bir kez daha kalbimiz kan ağlıyor. Arakan'da yıllardır Müslümanlara karşı devam eden zulüm ve soykırım doruk noktasına ulaştı. Binlerce kardeşimiz şehit edildi, yüz binden fazla kişi yerinden yurdundan edildi. Zulümden kaçarak komşu ülkelere gitmeye çalışan sığınmacılar ise engelleniyor. Dünya bu zulümler karşısında ne yapıyor? Sadece seyrediyor ve olayları kınıyor.



Her zaman olduğu gibi mazlumların yanında olduğunu mertçe haykıran, onlara yardım eden tek devlet var. O da Türkiye. Sığınmacılara devletimiz tarafından yardımlar ulaştırıldı, İnşallah yakın zamanda Arakan'daki kardeşlerimize de devletimizin yardımları ulaşacak. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a uluslararası topluma yapmış olduğu çağrılar ve yürütmüş olduğu aktif diplomasiden dolayı teşekkür ediyorum."