HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ekonomik teşvik paketlerinin 2,2 trilyon doları çevreye zararlı sektörleri destekliyor

Dünyanın 16 büyük ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin yüzde 27'sini oluşturan 2,2 trilyon dolarlık kısmının, çevre ve iklime uzun dönemli zarar verecek sektörlere aktarılacağı öngörülüyor.

Ekonomik teşvik paketlerinin 2,2 trilyon doları çevreye zararlı sektörleri destekliyor
25.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:05

Dünyanın 16 büyük ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin yüzde 27'sini oluşturan 2,2 trilyon dolarlık kısmının, çevre ve iklime uzun dönemli zarar verecek sektörlere aktarılacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin İngiltere merkezli Vivid Economics ve düşünce kuruluşu F4B işbirliğinde hazırlanan "Yeşil Teşvik Endeksi" raporundan derlediği bilgilere göre, dünyanın en büyük 16 ekonomisinin Kovid-19 salgınıyla mücadele için açıkladığı ekonomik kalkınma paketlerinin büyüklüğü 8 trilyon doları aştı.

Söz konusu ekonomiler arasında bu paketlerden en büyüğü 2,2 trilyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından oluşturulurken, ABD'yi yaklaşık 1,4 trilyon dolarla Almanya, 1 trilyon dolarla Japonya, 575 milyar dolarla Çin ve yaklaşık 500 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Güney Kore 95 milyar dolar ekonomik teşvik paketiyle bu ülkeler arasında son sırada yer aldı.

Teşvik paketlerinin büyük bir kısmı sağlık, istihdamın korunması ve insan hayatını önceleyen sektörlere sağlanırken, bu paketlerin yüzde 27'sini oluşturan 2,2 trilyon dolarlık teşvik miktarının kömür santralleri, petrol ve havacılık şirketleri ile çevreye yoğun zarar veren diğer çeşitli sektörlere aktarılacağı hesaplandı.

ABD, petrol ve havacılık sektörü başta olmak üzere sağladığı 439 milyar dolarlık teşvikle ilk sırada yer alırken, Çin kömür ve otomotiv sektörlerindeki çevresel etki standartlarını esneterek bu sektörleri yeni teşviklerle destekledi.

Güney Kore, Kanada, Avustralya, Japonya ve Almanya'nın ekonomik paketleri ise sürdürülebilir bir toparlanma sağlanmasında yetersiz kaldı.

Öte yandan, bu ülkeler arasında diğerlerine göre çevresel etkileri daha az olan ekonomi paketlerini İngiltere ve Fransa uygulamaya geçirdi.

"Tarihi bir hata olacak"

London School of Economics Grantham Araştırma Enstitüsü Sürdürülebilir Finansman Lideri Profesör Nick Robins, dünyanın küresel ölçekte sürdürülebilir kurtarma programına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Teşvik paketlerinin geçmişin karbon yoğunluğu yüksek ve kaynakları tüketen biçiminde ısrarcı olması, insan refahı, finansal istikrar ve gezegenin sağlığı üzerindeki tüm riskleriyle değerlendirildiğinde tarihi bir hata olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Robins, finans dünyasının öncülerinin hükümetlerin kurtarma planlarını Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirmesini beklediğini aktararak, "Bunun yanı sıra, adil dönüşüm için toplumun en çok etkilenecek kesimlerine odaklanıyorlar." ifadesini kullandı.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Enerji, Ulaşım ve Çevre Bölümü Direktörü Profesör Claudia Kemfert ise anlaşmaya varılan ekonomik teşvik paketlerinin iklim üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Araç alımına yönelik "anlamsız" teşvikler gibi geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten Kemfert, şunları kaydetti:

"Kamu desteği, şirketlerin fosil enerji kaynaklarından iklim dostu teknolojilere geçmesi koşuluna tabi olmalıdır. Finansal destek, özellikle dijitalleşme, akıllı şebekeler, şarj altyapısı, iklim dostu yakıtlar, akü, güneş pili üretimi ve hidrojen yakıtı kullanımı gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye hizmet eden yatırımlara sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Ekonomi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Ekonomi
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak Ekonomi
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı Ekonomi
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Ekonomi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Ekonomi
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mehmet Ersoy Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Ramazan
Şu an buradasınız: Ekonomik teşvik paketlerinin 2,2 trilyon doları çevreye zararlı sektörleri destekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:08:23. #1.14#
title