Ekonomik Sorunların Protesto Edildiği İran'da Gösteriler Üçüncü Gününde

İran'da hayat pahalılığı, para biriminin değer kaybı, işsizlik ve su ile elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler üçüncü gününde farklı kentlerde devam ediyor.

Ülkeden gelen bilgiler ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, eylemlerin İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi kentlere de yayıldığını ve eylemlerde rejim karşıtı sloganlar atıldığını gösteriyor.

İsfahan'dan gelen haberlerde, protestoların üçüncü gününde de göstericilerin polisle çatıştığı görülüyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, İsfahan'daki gösterilerde protestocuların güvenlik güçlerine taş attıkları ve tekerlek yaktıkları, güvenlik güçlerininse biber gazıyla karşılık verdiği anlaşılıyor.

İsfahan'daki gösterilerde dini lider Ayetullah Hamaney'in koltuğunu bırakması çağrıları da yapılıyor.

Başkent Tahran da ise yoğun güvenlik önemleri var. Ana kavşaklarda çevik kuvvet polisi yoğun şekilde konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer siyasiler sessizliğini koruyor.

'Diktatöre ölüm!' sloganları

BBC Farsça'da yer alan videoya göre, Şiraz'dan yapılan paylaşımlarda ise en az birkaç yüz kişinin bir araya geldiği bir protesto gösterisinde yönetime ve mollalara karşı slogan atıldığı anlaşılıyor. Aynı protestoda, "Diktatöre ölüm!" sloganları da atılıyor.

Yine Şiraz'dan paylaşılan başka bir videoda ise, "Allah seni korusun, Rıza Şah" sloganları duyuluyor. Pehlevi hanedanlığının kurucusu olan Rıza Şah, 1925'ten 1979 İran devrimine kadar ülkeyi yönetmişti.

Meşhed'deki göstericilerin ise yüksek fiyatları protesto eden sloganlar attıkları duyuluyor.

İran basını çoğunlukla protestolara yer vermezken, Fars haber ajansı Meşhed'de "100 kişinin toplandığını" doğruladı.

https://www.instagram.com/p/Bl-GnRKH1SW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

Haber ajansının Twitter'da paylaştığı bir mesajda, bir İran Devrim Muhafızları komutanının protestocuların yanına giderek, sorunlarını dinlediği ifade edildi. Haberde, polisin müdahil olmasının ardından protestonun son bulduğu vurgulandı.

İran devlet haber ajansı IRNA'da yer alan haberlerde ise, protestoların "yasa dışı" oldukları belirtildi ve ekonomik durumu protesto etmek için toplanan göstericilerin

IRNA, protestocularla polis arasında çatışmaların yaşandığını da bildirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları protestolarda ateş açıldığını ve tutuklamaların olduğunu bildirdi, ancak bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

İran'da geçtiğimiz günler para birimi Riyal, bu hafta içinde dolar karşısında tarihin en düşük düzeylerine inmişti.

ABD'nin Pazartesi günü ekonomik yaptırımların ilk bölümünü yürürlüğe koyacak olması ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yaptırımlar yeniden gündeme gelmişti.