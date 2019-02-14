Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu millet bu ülkeye nasıl sahip çıktıysa, ekonomik saldırılarda da bu millet bu devlete sahip çıktı" dedi.

Nebati, Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ın proje tanıtım toplantısında, ülke ekonomisi üzerinde operasyon yapmaya çalışanların salatalık, domates, patates ile hükümeti vurmaya çalıştığını söyledi.

Önceki gün Ankara'da tanzim satış mağazalarına gittiğini belirten Nebati, bir emekliyle yan yana kuyrukta yaşadığı diyaloğu anlattı.

Eşiyle gelen emeklinin kendisini tanımadığını ifade eden Nebati, "Teyzecim nasılsın?' dedim. 'Allah razı olsun. Allah bu ülkeden de bu ülkeyi yönetenlerden, bakanlardan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da razı olsun.' dedi. Bak bunlar sosyal medyada yok. Gerçek hayatta var." diye konuştu

Bu mağazalarda ürünlerin üreticiden direkt tüketiciye getirildiğini vurgulayan Nebati, domates, patlıcan salatalık, biber, soğan ve patatesin en kaliteli haliyle vatandaşa sunulduğunu aktardı.

Nebati, şunları kaydetti:

"Geçen haftaya kadar 'niye müdahale etmiyorsunuz? Tanzim satış mağazaları vardı bir zamanlar' diyenler, şimdi ucuz fiyatta millete mal satıldığını görünce, 'Niye satıyorsunuz?' diyor. Devlet niye vardır? Bir yerde bir sorun varsa hemen gider el atarsın. Hele hele bu sorun birilerinin operasyon amacının gerçekleştirildiği sanal bir operasyon ise üzerine gider ve çözersin. Şimdi sosyal medyadan 'yandık, bittik öldük' diyenlere sesleniyorum, mağazalara gidin. Bu millet bu ülkeye nasıl sahip çıktıysa ekonomik saldırılarda da bu millet bu devlete sahip çıktı. Bunun gereğini de beraber gerçekleştiriyoruz."

"Türkiye ile uğraşmaktan vazgeçin"

Sebze fiyatlarının düşmesinin normalleşmeyi gösterdiğine işaret eden Nebati, "Türkiye ile uğraşmaktan vazgeçin. Kendi içinde kriz tellallarına da aynı şeyi söylüyoruz. Vazgeçin. Bu ülke ile baş edilmez bu milletle baş edilmez bu devlette baş edilmez. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan ile hiç baş edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin Siirt için hazırladığı projelerin birbirinden önemli olduğunu belirten Nebati, belediyenin kazanılması durumunda bu projelerin yürütülmesi için gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş da seçilmesi durumunda projeleri hayata geçireceğini aktardı.

Toplantıya, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, AK Parti 24. Dönem Bingöl Milletvekili Eşref Taş, ilçe ve belde belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA