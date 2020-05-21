'Ekonomik Pandemi'nin panzehiri 'Dijital Etkileşim' Teknolojiyi odak noktasına alan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği, ikincisini düzenlediği 'Sektörel Dernekler Buluşması' ile gündemi belirliyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı ikinci toplantıda mücbir sebepten yararlanma, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmak adına yaptığı çalışmaları aralıksız sürdüren Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Covid-19 sürecinde teknolojiyi ön plana çıkararak 'Sektörel Dernek Buluşmaları' etkinliği ile pandeminin ekonomik yansımalarını farklı sektör temsilcileri ile ele alıyor.

100 KİŞİLİK 'DİJİTAL ZİRVE'

İkinci dijital zirveye Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz katılım gösterdi. Söz konusu sektörlerden yaklaşık 100 kişinin yer aldığı webinarda yüksek etkileşim ve farklı görüşlerin sinerjisi damgasını vurdu.

FARKLI GÖRÜŞLER ZENGİNLİK KATIYOR

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, dünyanın salgın sonrası dönemde 'Yeni Normal'e geçiş yapacağını, teknolojinin ve etkileşimin ise Covid sonrası döneme damga vuracağını söyledi. Tecdelioğlu şunları aktardı: "Her biri kendi alanında birer ihracat elçisi olan kıymetli derneklerimizin temsilcileri ve başkanları ile ikinci kez buluşuyoruz. Her buluşmamıza basınımızın kıymetli temsilcilerini davet ediyoruz. İkinci buluşmamızda mücbir sebepten faydalanma, enerji maliyetleri, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı. Webinarlarımıza katılım gösteren kıymetli dernek başkanlarımız özellikle mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasında yer almadığını ileterek yaşanan olumsuz sürecin en az hasarla atlatılması için tüm sektörlerin mücbir sebepten faydalanması gerektiğini düşündüklerini belirttiler. Pek çok temsilci sektöre hammadde sağlayan firmaların mücbir sebepten faydalanırken kendi sektörlerinin dahil edilmediğini belirttiler."

KULLANIM AZALDI, ELEKTRİK FATURALARI ARTTI

Toplantıda ön plana çıkan konulardan biri de üretimin ve satışların aksadığı bu dönemde artan enerji maliyetleri oldu. Kullanımın azalmasına rağmen artan elektrik faturalarına dikkat çekildi. Yüksek enerji maliyetlerinin de azalan kapasite kullanımı, ciro ve karlılıktaki düşüşlerle birlikte firmalar için süreci daha zor hale getirdiği ifade edildi.

DİJİTALLEŞME

HISİAD webinarında pandeminin halihazırda pek çok firmayı dijitalleşme konusunda bir arayışa yönlendirdiği belirtildi. Örneğin boya sektöründe karantina döneminde insanların evde kaldıkları süreçte bireysel tadilat işlerine yönelmesi nedeniyle son dönemde boya sektörünün internet satışlarının oldukça arttığı belirtildi. Normalleşme sürecinin zamana yayılması ve bu süreç ile kazanılan yeni alışkanlıklarla dijitalleşmenin, pandemi sonrasında da öneminin artarak devam edeceği belirtildi. Sanal mağazaların, e-fuarların, e-B2B sitelerinin bundan sonraki süreçte gelişeceğini ve sektörlerin yeni dijitalleşme süreci için yapılması gereken yatırımlar ve atılması gereken adımlar konusunda çok hızlı davranması gerektiği belirtildi.

LOJİSTİK MALİYETLERİ

Covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirlerin de etkisi ile lojistik maliyetlerinde de ciddi artış yaşandığı vurgulandı. Hem yurtiçi hem yurtdışı nakliyenin çok pahalı hale geldiği ve bunun yine ayakta kalmaya çalışan firmalarımızı oldukça zorlayıcı bir unsur haline geldiği belirtildi.

TASARIM VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Yeni süreçle birlikte ürün tasarımının ve dolayısı ile yüksek katma değerli ürün üretiminin öneminden bahsedildi. Örneğin ambalaj ürünlerinin tasarımlarında değişiklik yaşanacağı, çipli ve barkod okuyuculu ambalaj tasarımlarının önem kazanacağı ifade edildi.

12 Mayıs'ta 70'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen ilk webinara; HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu Hırdavat Sektörünü temsil ederken, Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörünü temsilen EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Armatür, Valf ve Vana Sektörünü temsilen ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Madeni Yağ Sektörünü temsilen MAPESAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak ve Plastik Sektörünü temsilen İKMİB Plastik Komitesi Başkanı Mehmet Uysal katılım göstermişti.

Kaynak: Bültenler