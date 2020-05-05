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Ekonomik önlemlerde gevşeme beklentileriyle petrol yükseldi

Ekonomik önlemlerde gevşeme beklentileriyle petrol yükseldi
05.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:22

Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.

Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.

Avrupa genelinde ve ABD'nin birçok eyaletinde Covid-19 pandemisine bağlı ölümlerde tepe noktasının görüldüğü ve buna bağlı olarak da ekonomik önlemlerde gevşeme yaşanacağına ilişkin açıklamalar, piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisi fiyatlara yansıdı.

Batı Teksas hafif hampetrolünün Haziran vadeli fiyatları yüzde 6.23 artışla varil başına 21.68 dolara yükselirken, küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün Temmuz vadeli kontratları da yüzde 3.64 artışla varil başına 28.19 dolar düzeyine çıktı.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tüm küresel petrol stok depolarının Haziran ortasına kadar dolmasını beklediğini açıkladı.

Birol ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'na, piyasalarda istikrar sağlayabilmek için. petrol üretim kısıntısının sınırlarını biraz daha genişleterek uygulamaları çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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