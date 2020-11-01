"Ekonomik olarak zorlanan yemeğinden kısıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırması pandeminin vatandaşın gelirine nasıl yansıdığını "Ekonomik olarak zorlanan yemeğinden kısıyor" şeklinde özetliyor.