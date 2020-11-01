"Ekonomik olarak zorlanan yemeğinden kısıyor"
01.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:49
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırması pandeminin vatandaşın gelirine nasıl yansıdığını "Ekonomik olarak zorlanan yemeğinden kısıyor" şeklinde özetliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırması pandeminin vatandaşın gelirine nasıl yansıdığını "Ekonomik olarak zorlanan yemeğinden kısıyor" şeklinde özetliyor. Araştırmaya göre 2020 yılında gelir seviyelerinde yüzde 4,5 düşüş yaşandı.
Kaynak: DailyMotion.com