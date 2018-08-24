Ekonomik Kuşatma ve Baskılara Boyun Eğmeyeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz'dan sonra da Türkiye düşmanlarının boş durmadığını söyleyerek, "Bu kez de ekonomik kuşatmayla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu kuşatma ve baskılara boyun eğmeyeceğiz" dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, "2001'den itibaren AK Parti'nin siyaset anlayışıyla Türkiye'de yeni bir ufuk açtık. Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023, bu yakın hedefimiz. Diğer hedefimiz ise 2071. Hep birlikte şu andan itibaren geleceğimizi planlarsak, strateji geliştirirsek daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak çok kolay değil. Önümüzde değişik engeller var. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar da olacak. Fakat biz tıpkı Çanakkale, Dumlupınar'da olduğu gibi bütün engellere, barikatlara dur diyeceğiz ve onları aşacağız" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'dan sonra Türkiye düşmanları bize diz çöktürmeye çalışmaya devam etmekteler" diyen Selçuk, "Bu kez de ekonomik kuşatmayla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu kuşatma ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Her saldırıya karşı milletimizle karşı koyacağız. Biz güçlükleri aşabilen bir teşkilatız" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Selçuk'a hediye takdim etti.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)