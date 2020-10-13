Ekonomik krizle boğuşan Barcelona, ödemeleri gerçekleştiremiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekonomik krizle boğuşan Barcelona, ödemeleri gerçekleştiremiyor

13.10.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:46
Ekonomik krizle boğuşan Barcelona, ödemeleri gerçekleştiremiyor

Dünya devi Barcelona'nın yaşadığı ekonomik krizin boyutunun daha büyük olduğu ortaya çıktı. Koronavirüsün kulübün mali durumunu pek etkilemediği ve Barça'nın ödemelerini gerçekleştiremediği öğrenildi.

Barcelona, son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Ekonomistlerin yorumlarına göre kulübün durumu düşünülenden bile kötü durumda yer alıyor.

Barcelona'nın en büyük problemi ödemesi gereken borçlarının büyük kısmının kısa vadeli olması olarak görünüyor.

"KORONAVİRÜS SADECE BAHANE"

Ekonomist Marc Ciria yaptığı yorumda; "Koronavirüs'ün Barcelona'nın durumuyla bir alakası yok. Bu yöneticilerin çıkardığı bir yalan. Koronavirüs ortaya çıkmadan önce kulübün zaten 740 milyon euro borcu vardı ve koronavirüs sonrası bu rakam 820 milyon oldu" dedi.

Ciria açıklamalarının devamında; "Barcelona'nın asıl sorunu kısa vadeli borçlarının olması. Kulüp dünyanın en çok maaş ödeyen kulübü ve bu koronavirüsün suçu değil" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Türk İzmir Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekonomik krizle boğuşan Barcelona, ödemeleri gerçekleştiremiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 20:46:35. #1.15#
title