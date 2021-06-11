Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu
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Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 10 litrelik benzin için akaryakıt istasyonlarının önünde bekleme çilesi, sürücülerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldi. Başkent Beyrut'taki benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu
Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu
Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu
Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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