Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.