Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz

10.08.2019 11:04

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatile gidecekler yollara çıkmaya başladı. Bayramı evinde geçirecekler ise bayram alışverişi için çarşı ve mağazaların yolunu tuttu.

Alışverişlerin vazgeçilmez adresi bu yıl da İstanbul Eminönü oldu. Ama fiyatlar pek memnun etmedi. Dükkan sahipleri her ne kadar şekeri, tatlıyı, lokumu geçen yılki fiyatlar üzerinden satıyoruz dese de vatandaşı inandıramadı. Euronews.com'da Görüntüle