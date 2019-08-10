Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz

Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi.

10.08.2019 10:57

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar alım gücünün zayıflamasından şikayetçi. Ekonomik kriz nedeniyle bayram yapamadıklarını söyleyen insanlar bu yıl da 'nerede o eski bayramlar' dedi

Kaynak: Euronews.com

Ekonomik kriz tartışmalarının gölgesinde bayram pazarı: Alıcıya göre pahalı, satıcıya göre ucuz
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