Ekonomik kriz pençesindeki Lübnan'da akaryakıt ve gaz dolum istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da birkaç hafta aradan sonra bugün akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, gaz dolum istasyonlarının önünde de vatandaşların kuyruklarda uzun süre beklediği görüldü.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da birkaç hafta aradan sonra bugün akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, gaz dolum istasyonlarının önünde de vatandaşların kuyruklarda uzun süre beklediği görüldü.

Lübnan Enerji Bakanlığının 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 zam yapmasının ardından son bulan akaryakıt istasyonlarının önündeki kuyruk çilesi, bugün itibarıyla ülke genelinde yeniden başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerdeki araç sahiplerinin, benzinin piyasada kesileceği veya fiyatlarının aşırı yükseleceği endişesiyle sabah saatlerinden itibaren akın ettiği akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Benzinin temininde kısıtlama yaşanacağı veya fiyatların artacağına dair ise resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Merkez Bankasının düşük kur üzerinden tüpgazın ithalatı için döviz havalelerine onay vermeyeceği yönündeki söylentiler üzerine gaz dolum istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Ülkedeki ekonomik kriz ve akaryakıt sorunu

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyor.

Ülkede geçen aylarda yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu pompa kapatmaya gitti, açılanlar da uzun kuyruk manzaralarıyla haftalarca hizmet verdi.

Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 oranında zam yapmıştı.

Akaryakıta getirilen yüksek orandaki zamlar, yaklaşık 2 aydan beri istasyonların önünde saatlerce kuyruk bekleyen sürücülerin çilesini hafifletmiş olsa da ulaşım ücretlerinin ikiye katlanmasına yol açmıştı.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece, Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi