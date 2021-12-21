Ekonomik Kriz Fırsata C¸evrilebilir mi?
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, Güneydoğu'da sınır ticaretini hareketlendirse de, iş çevreleri uzun vadede pazar kaybından endişeli.
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, Güneydoğu'da sınır ticaretini hareketlendirse de, iş çevreleri uzun vadede pazar kaybından endişeli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
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