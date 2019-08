Ekonomik Konfor: Hyundai Kona 1.6 CRDi 7-DCT

24.08.2019 03:14

Hyundai'nin farklı çizgileri ve donanımıyla dikkat çeken Kona model ailesi, dizel otomatik üyesiyle de şimdi çok daha ekonomik.







Yazı: Önder Canözer Fotoğraf: Medicon



CARMEDYA.COM - Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz aylarda Kona model gamına dizel-otomatik versiyonunu eklemişti. İstanbul'da gerçekleşen tanıtımın ardından yola çıkan bu versiyon ile benim de aralarında olduğum otomotiv basını mensupları, dönüşümlü olarak Türkiye'de 7 bin kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdi. KonAtolia adı verilen etkinlik kapsamında ben de ilk kez Nevşehir-Ankara etabında kullanma imkanı bulduğum Konda 1.6 CRDi DCT versiyonuyla bu kez İstanbul yollarında keyifli bir 4 gün geçirme şansı buldum.







Tasarım



Tamamen yeni bir platformdan yükselen Kona, markayı B-SUV sınıfında temsil ediyor. Dünyanın en prestijli iki tasarım ödülü olan IF Design ve Red Dot ödüllerini elde eden Kona, oldukça şık ve dinamik bir görünüme sahip.



Adını Hawaii'de bulunan Kona Adası'ndan alan otomobil, kendisine has karakteristik bir yüze sahip aracın önde çoklu far grubu, ince led gündüz farları, geniş ön ızgara, tampon altında ortaya konumlu sis farlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yanlarda gövdeden farklı renkteki şişkin çamurluk kaplamaları arkada sis farlarını da içine alarak, araca güçlü bir görünüm katarken, gövdeyle kontrast tavan ve tavan barları sportif bir etki yaratıyor.



Arkada spoyler, farklı renkteki tampon alt koruması ve kaslı hatlara sahip bagaj kapağı da bu güçlü görünümü destekliyor.



4165 mm. uzunluğa, 1800 mm. genişliğe ve 1565 mm. yüksekliğe sahip araç, 2600 mm.'lik aks mesafesiyle de içeride sınıfı için yeterli bir kullanım alanı sunuyor.







İç Mekan



Style ve Elite Smart donanım seçeneklerine sahip aracın kokpitindeki malzemelerin kalitesi sınıf standartlarına göre iyi ve işçilik başarılı.



İç mekanda özellikle benim en çok hoşuma giden koltukların sportif tasarımı ve yanal destekleri oldu. Vu¨cudu saran bu koltukların giriş seviyesinden itibaren sunuluyor olması önemli bir özellik. Sunroof sayesinde ferah ve aydınlık bir iç mekan sunan Kona'da önde ve arkada baş ve diz mesafesi ise yeterince geniş. Ergonomik bir sorun görmediğim Kona'da, işçilik ve malzeme kalitesi de sınıfı açısından başarılı. Bu arada direksiyonun tasarımını, ele iyi oturmasını, turunu ve tepkilerini de çok beğendiğimi söylemem gerek.



Yoldan gelen gu¨ru¨ltu¨yu¨ içeride bir parça duyuyorsunuz ancak bu noktada jant ve lastik seçiminin etkisini unutmamak gerek. Su¨spansiyonlar yol tutuş ve konfor arasındaki denge ise son derece başarılı.







Sessiz motor



Öncelikle Hyundai'nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, su¨rtu¨nme oranındaki önemli bir du¨şu¨ş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Hafif malzemeler kullanılarak optimize edilen motorun gu¨ru¨ltu¨su¨ azaltılmış ve benim ilk dikkatimi çeken dizel motorun sessiz çalışması oldu. Eğer ruhsata bakmasak, neredeyse onun benzinli bir model olduğundan bile şu¨phelenebiliyorsunuz. 136 beygirlik dizel motorun tepkisi oldukça iyi ve sarsıntısız bir yolculuğa imkan tanıyor. Performansı arttıran özelliklerden birisi ise motorun 320 Nm'lik tork değeri. Aynı şekilde 7 ileri DCT şanzımanda da önemli iyileştirmeler yapılmış. Doğruya doğru, bu şanzımanın ilk versiyonunda ben de şikayet edenler arasındaydım ancak bu yeni versiyondaki tepkiler, sarsıntısız ve seri geçişler su¨ru¨ş keyfini de oldukça yukarıya taşımış. Aracın gaz tepkileri, motor ve şanzımanın uyumu ise size konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor.







Donanım



Araçta navigasyon sistemi yer almıyor. Navigasyonu u¨st paketlerde sunulan,7 inç ekran u¨zerinden Apple CarPlay ve Android Auto yardımıyla telefonunuzun bağlantısıyla kullanabiliyorsunuz. Alt donanım paketinde de bu özelliğin olmasını açıkçası isterdim. Kablosuz şarj (Qi), akıllı telefonları şarj ederken aynı zamanda USB bağlantı noktalarına ve AUX jaklarına bağlanarak, mu¨zik dinlemek mu¨mku¨n. İki farklı donanım seçeceğine sahip Kona'nın dizel-otomatik versiyonunda giriş seviyesindeki Style veya u¨st donanımda Elite tercih edilebiliyor.



İyi bir göru¨ş açısı olan araçta benim en beğendiğim özelliklerden birisi ise yaklaşık 170 mm. yerden yu¨ksekliğe sahip aracın altının tamamen du¨z tasarlanmış olması. Bu da hafif arazide aracın önu¨nu¨ kurtardığınız her yerden, altını su¨rtmeden geçeceğiniz anlamına geliyor.



Sport ve Comfort su¨ru¨ş modu arasında tercih yapabileceğiniz Kona'da Eco, Normal ve Sport modlara göre tepkiler de değişiyor. Ben yaklaşık 100 kilometre boyunca Eco modda, 80 ile 140 km/s aralığında değişen hızlara rağmen, 4.4 litrelik bir tu¨ketim değeri elde ettim ki sakin kullanımda 100 kilometrede şehir dışı 4.2 lt, şehir içi 4.7 litre olan değerleri yakalamak mu¨mku¨n.



Son olarak, Kona'nın fiyat etiketinin 158 bin 520 TL ile 182 bin 520 TL aralığında değiştiğini de belirtelim. Hurda teşviği ve nakit indirimiyle birlikte giriş seviyesinde fiyat 143 bin 520 TL'ye kadar düşüyor ki bu fiyatlar, donanım ve sınıf özelliklerine göre oldukça avantajlı.







Hyundai Kona 1.6 CRDi 7-DCT Elite Smart



Silindir hacmi 1598 cc



Maksimum güç 136 HP



Maksimum tork 320 Nm



Son hız 191 km/s



0-100 km/s 9.8 sn



Şanzıman 7 ileri DCT



Aks aralığı 2600 mm



Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4165/1800/1565 mm



Boş ağırlık 1417 kg



Bagaj hacmi 361 lt



Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.) 4.2/4.7/4.4/ 100 km



Emisyon (CO2) 114 g/km



Fiyat 182.520 TL



