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Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile ülke genelindeki esnaf, işçi ve işverene 11 milyarlık destek sağlandığını, bu rakamın ise Gaziantep'te 309 milyonu aştığını kaydetti.

Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek
26.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:44

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile ülke genelindeki esnaf, işçi ve işverene 11 milyarlık destek sağlandığını, bu rakamın ise Gaziantep'te 309 milyonu aştığını kaydetti.

Milletvekili Nejat Koçer, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı ile toplam 252 milyar TL'lik, Sosyal Koruma Kalkanı ile de 11 milyar TL'lik destek sağlandığını kaydetti. Koçer, Gaziantep'te ise esnaf, işçi ve işverene ise toplam 309 milyon TL'lik ödeme yapıldığını belirterek, "Şehrimiz Gaziantep'e yapılan ödemeler ise sosyal destek programıyla 205 milyon 332 bin TL, kısa çalışma ödeneğiyle 79 milyon 765 bin 605 TL, nakdi ücret desteğiyle 10milyon 143bin 897 TL, işsizlik ödeneğiyle 13 milyon 958 bin 860 TL olmak üzere toplam 309 milyon 200 bin 362 TL'dir. Bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketi, kısa çalışma ödeneği, vergi ertelemesi, asgari ücret desteği gibi tedbir ve uygulamalar ile esnafımız, işçimiz, işverenimiz bu zor süreçte desteklenmiş, devlet ile millet kenetlenmiştir. Elbet salgının üstesinden gelinecektir. Salgın sonrası süreçte ise üretimimiz artmaya, ekonomimiz güçlenmeye, ülkemiz büyümeye devam edecektir. Bize düşen ülkemize, milletimize, devletimize güvenmek, sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirleri elden bırakmadan çalışmaktır. İnanıyorum ve diyorum ki birlikte başaracağız" dedi.

Koçer, Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı ile desteklenen aile ve yardım miktarı ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"5,5 milyon aileye bin TL maddi yardım, 4 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği, 1 milyon 100 bin esnafa 25 bin TL'lik esnaf destek finansmanı, 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği, 181 bin işletmeye 1455,6 milyar TL işe devam finansmanı, 66 milyar TL'lik vergi ve diğer ödemelerde ertelenme sağlanmıştır. Sosyal Destek Programıyla 205 milyon 332 bin TL, Kısa Çalışma Ödeneğiyle 79 milyon 765 bin 605 TL, Nakdi Ücret Desteğiyle 10 milyon 143 bin 897 TL, İşsizlik Ödeneğiyle 13 milyon 958 bin 860 TL olmak üzere toplam 309 milyon 200 bin 362 TL'dir."

Koçer, Türkiye'nin pandemi sürecinde her kesime destek olunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumları başarılı bir mücadele sürecine imza atmışlardır. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanları ile bir yandan tüm dünyanın gıpta ile baktığı sağlık sistemimize ardı ardına dahil edilen yeni sağlık kompleksleri ile şehir hastanelerinin açılışları yapılırken bir yandan da devletimiz ve milletimiz el ele verdi. Esnaftan işçiye, KOBİ'lerden dar gelirliye tüm vatandaşlarımızın yanında durulmuş, destek olundu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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