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Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi üreticiye nefes aldıracak"

Dünyayı kasıp kavuran, insanlar için kabus haline gelen korona virüs salgınının ekonomiyi alt üst ettiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, özel sektörün aldığı tedbirler yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

19.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:09

Dünyayı kasıp kavuran, insanlar için kabus haline gelen korona virüs salgınının ekonomiyi alt üst ettiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, özel sektörün aldığı tedbirler yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve acilen yürürlüğe konan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni toplumun bütün kesimleri için adeta can suyu özelliği taşıdığını belirterek paketi desteklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin korona virüsü salgınında uygulanan tedbirlerle diğer ülkelere göre önemli bir yol kat ettiğini de ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, "Dünya'da yaşayan bütün insanların en büyük ortak sorunu haline gelen, ülkelere sınır kapattıran, dünya ekonomisini alt üst eden korona virüsü salgını elbette bütün sektörler gibi sektörümüzü de etkilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından iş dünyasıyla gerçekleştirilen istişare sonucu ortak sorunlara önemli çözüm sunan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni destekliyoruz. Sektörlerin tamamı için olduğu gibi bizim sektörümüz içinde soluklanma olarak nitelendireceğimiz bu kararların hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir üretim, istihdam ve ihracat için alınması gereken diğer önlemlerin de acilen alınmasını temenni ediyoruz. Açıklanan 100 milyar liralık bu paket üreticilerimizi, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacaktır. Hepimizin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması, insan sağlığı öncelikli atılacak adımlarla bizleri bekleyen tehlikenin bert taraf edilmesine katkı sunması önemlidir. Gerek işletmelerimizde gerek çevremizde insanların sağlığı için alınacak önlemlerin hayata geçirilmesinde elbette hepimizin ortak sorumluluğu ve görevi vardır. Bu sıkıntılı sürecin el birliğiyle aşılacağına inanıyor, açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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