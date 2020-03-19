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Ekonomi

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ihracatçıyı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi, ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.

19.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi, ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.

Pakette yer alan faiz ödemelerin asgari 3 ay ötelenmesi, gerektiğinde ilave finansman desteği sağlanması, stok finansman desteği verilmesi, Halkbank'a olan kredi borçlarının 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu limitinin iki katına çıkarılması yönündeki destekler ihracatçıları sevindirdi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, hükümetin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için açıkladığı 100 milyar liralık bir kaynak setinin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Pakette, özellikle ihracatçılar açısından önemli maddelerin yer aldığını vurgulayan Bahar, "Verilen destekler çok kıymetli. En azından ihracatçımızın nefes almasını sağlayacaktır." dedi.

Tedbirler kapsamında salgından etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay öteleneceğini, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını belirten Bahar, ihracatta bir yavaşlama sürecinin yaşandığını, bu dönemde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceğini bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin de 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Bahar, bunun da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınına yönelik devletin en başından itibaren temkinli adım attığını ifade eden Bahar, "Yoğun bir talep gelmeden hükümetin, önemli bir finansal paketi hayata geçirmiş olması son derece olumlu bir etki oluşturdu. Önümüzde belirli olmayan bir süreç var. Sorunları el birliğiyle aşacağız." diye konuştu.

"Böyle bir destek iyi oldu"

BAİB Başkan Yardımcısı ve Wbt Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan da salgının etkilerinin özellikle bu aydan sonra daha fazla hissedileceğini, böyle bir paketin açıklanmasının olumlu olduğunu söyledi.

Pakette ihracatçılar için özel desteklerin bulunduğunu aktaran Civan, "Stokların finanse edilebilmesi, kredi desteği çok olumlu gelişme. Özellikle Avrupa'da yaşanan salgın nedeniyle birçok sektör bundan olumsuz etkilenecektir. En büyük pazarımız da Avrupa Birliği ülkeleri, herhangi olumsuzluk olmaması için böyle bir destek iyi oldu." dedi.

Bazı kredilerin ertelenecek olmasının ve Kredi Garanti Fonu'nun limitinin de iki katına çıkarılmasının ihracatçı açısından olumlu destek olduğunu vurgulayan Civan, "KOBİ boyutundaki ihracatçı firmalar, bu destekten faydalanıyor. Hepsi olumlu karşıladığımız destekler. İnşallah belirsizlik kısa sürede tamamlanır, iş dünyasında da çarklar normal bir şekilde dönmeye başlar." diye konuştu.

"KGF limitinin artırılması olumlu katkı sağlayacaktır"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz da kredilerin ertelenmesinin olumlu olduğunu söyledi.

Sektörün en verimliği olduğu bir dönemde küresel salgın krizinin yaşandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yoğun çalıştığımız sezonda ihracatımız olumsuz yönde etkilendi. Normal şartlarda bir kaç ay sonra sektörde yavaşlama olacak. Bu açıdan kredilerin en az bir yıl gibi bir dilimde ertelenmesini bekliyoruz. Faizlerin de ertelenmesi iyi ama süre açısından kısa. Kredi Garanti Fonu limitinin 50 milyar liraya çıkarılması sektöre olumlu katkısı olacaktır. Ek kaynaklar bizim için her zaman önemli. Asgari ücret desteği de son derece olumlu bir yaklaşım."

Kaynak: AA

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