'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 ile mücadele kapsamında açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçı sektörlerden destek geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler;

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın son derece sağduyulu, sakin, kendinden emin ve kararlı adımlarla süreci muhteşem yönettikleri kanaatindeyim. Bu paket Türk ekonomisi, KOBİ'lerimiz ve holding şirketlerimiz için can suyu niteliğinde. DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi olarak Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi hemen her sektöre nefes aldıracak. Bunun yanında Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması olumlu karşılanacaktır.1-2 güne kadar başvuru şartları ortaya çıkacaktır ve kimler uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanabilecek bu belli olacak. Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin hem psikolojilerini hem de ekonomilerini düzeltecek adımlar da atıldı.İhtiyaç sahibi insanlara 2 milyar TL gibi bir tutarın ayrılması çok önemli bir sosyal sorumluluk yönetimi ve uygulamasıdır. 80 yaş üstü insanlarımız için evde sağlık hizmeti 'kimsesizlerin kimsesi olan' bir devletimiz olduğunu açıkça gösteriyor. Hayırlı bir sürece girdik. Dünya bir imtihandan geçiyor. 2021 ve sonrası ülkemiz ve dünya için ferah bir dönemin başlangıcı olacaktır."

Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu;

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu destek paketi yüreğimize su serpti. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi firmalarımız için adeta can suyu olacak. İç havayolu taşımacılığında da 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi fiyatlara olumlu yönde yansıyacaktır. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması ise son derece kritik. Sektörümüz, başvuru şartlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.Halkbankası'nın KOBİ'lere yönelik üç ay ötelemeli kredi desteği de çok önemli bir adım. Özellikle Anadolu'da ve küçük ilçelerde Halkbank şubelerinin fazla olması tüm sektörler ve KOBİ'ler için çok önemli.İhracat stoğu ile ilgili finansman desteği takdire şayan bir destek. Ürünlerimizi şu an zaten gönderemiyoruz ve lojistik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Her bir TIR için 14 şoför olması gerekiyor. İhracatçılara yönelik stok koruma paketi bize ciddi bir destek sağlayacak.Kredi Garanti Fonu'nun 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması beklediğimiz bir destekti. İhtiyacı olan tüm KOBİ'lerin faydalanacağını düşünüyoruz."

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder;

"Bu açıklanan paket üzerine düşünülmüş ilk çalışma. Sosyoloji ve psikoloji bu süreçte çok önemli. Bu çalışmalar topluma güven veriyor. Fabrikaların çalışmaya devam etmesi, bizim gibi büyümesi özelikle sanayi ve ihracat odaklı olan bir ülke için çok önemli ve kıymetli. Şu anda teminat sıkıntısı çeken firmalar için KGF çalışması çok kıymetli. Bu süreçte siparişleri iptal edilen, ertelenen, alacaklarını tahsil etmede geciken; bu yönü ile döviz nakit akışı bozulan ihracatçı firmalarımıza Eximbank vasıtasıyla farklı kolaylık, destek ve teşvikleri beklediğimizi söylemek isterim. Bu süreci önce insanlık, sonra da ülke olarak en az hasar ile atlatmamız aydınlık geleceğimiz için çok önemli. Yine bu süreçte özellikle özel bankaların tutumları ve yaklaşımları kritik öneme sahip."

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan;

"Devletimiz bu zor günlerde 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. SGK primlerini 6 ay öteleyip, firmalarım bankalara olan ana kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ötelendi ve gerekirse finansman desteği verileceği belirtildi. KGF limit 25 milyardan 50 milyara çıkartıldı ve asgari ücrete de destek gibi tedbirler alındı. Emeklimizin maaşında güncellemeler yapılıp 80 yaş üzeri insanlarımıza da bazı sağlık desteklerinde bulunulacağı belirtildi. Devletimiz Pandemik salgınının başından beri oldukça tedbirli ve şeffaf davranıp milletimizin yanında olduğunu göstermiştir. Tüm bunlarla birlikte bu krizi ekonomimiz için fırsata çevirip, Türkiye'nin tüm üstün özelliklerini gösterip, tedarik merkezi olma olasılığımızı daha da artırabiliriz."

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar;

"Halkımızın sağlığı için alınan tüm kararları Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları olarak destekliyoruz. Zamanında alınan kararlar ile hastalığın önlenmesi ve tedavisi için atılan adımlar sevindirici. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbir paketini olumlu karşıladık. Salgın sebebi ile ülkemiz de diğer dünya ekonomileri gibi etkilendi. Açıklanan tedbir paketi ile üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamı sağlanacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçleri de atlatacağımıza inanıyoruz."

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil;

Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi gelişmiş ülkeler yaşlı jenerasyonlarına değer vermezken bizim yöneticilerimizin onların ayaklarına hizmet sunması çok kıymetli. Ekonomik tedbirler KOBİ'lerimiz ve firmalarımız için kritik öneme sahip. Bu günleri her kriz döneminde olduğu gibi dayanışma içinde atlatacağız.

Kaynak: Bültenler