Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın 15'inci zirvesi Aşkabat'ta düzenlenecek

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 28 Kasım'da düzenlenecek olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın (EİT) 15'inci zirvesinde üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Zirvesinde, üye ülkeler arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel iş birliği alanları ele alınacak. Türkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanları, bölgesel ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla 1964'te İstanbul'da bir araya gelerek Kalkınma için Bölgesel İş Birliği (RCD) platformunu kurmuştur.

1980'li yılların başında üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden gelişmeye başlamasıyla, iş birliğini RCD'nin hukuki zemini üzerinde ama farklı bir isim altında sürdürme kararı alınmıştı. Böylece 1985'te EİT'nin de temeli atılmıştı.

Türkiye, İran ve Pakistan'ın kurucuları olduğu teşkilata 1992'de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılmasıyla faaliyet alanı daha da genişlerken EİT, toplam 7 milyon kilometrekare alana yayılan ve yaklaşık 400 milyon nüfusa sahip ekonomik ağırlıklı bölgesel bir güç halini aldı.

Teşkilat, zirve ve dışişleri bakanları düzeyindeki dönemsel toplantıların yanı sıra ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi bakanlarıyla düzenli toplantılar düzenleyerek; sektörel bazda alınan kararlar ve iş birliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

Üye ülkeler arasında ticaret ve yatırım, ulaştırma ve haber leşme, enerji, madenler ve çevre, tarım, sanayi ve turizm, proje, ekonomik araştırma ve istatistik, insan kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda iş birliği çalışmaları yürütülüyor.

Teşkilat, üye ülkeler arasında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, bölgesel ticaretin geliştirilmesini, üye ülkelerin dünya ticaretinde daha fazla rol almasını, üye ülkelerin birbirleriyle ve diğer ülkelerle bağlantısını sağlayacak ulaştırma ve haber leşme altyapısının geliştirilmesini, tarım ve sanayi potansiyelinin etkin kullanılmasını ve bölgesindeki halklar arasında tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye-EİT ilişkileri

Türkiye, Pakistan ve İran'la EİT'in üç kurucu üyesi statüsünde. Genel olarak ticari ve ekonomik temelli bir organizasyon olarak tanımlanabilecek EİT, Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşıyor.

Teşkilatın çeşitli alanlardaki faaliyetleri, ilgili Türk kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilirken; Türkiye, önemli rol üstlendiği EİT'nin 1993'te 2'nci, 2002'de 7'nci ve 2010'da 10'uncu zirvesine ev sahipliği yaptı.

Sekretaryası İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'da bulunan EİT'nin genel sekreterliğini Hadi Soleimanpour yürütüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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