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Ekonomik güven Haziran'da yüzde 19.1 arttı (2)

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 61.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 19.1 artışla 73.5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven Haziran'da yüzde 19.1 arttı (2)
29.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:29
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 61.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 19.1 artışla 73.5 değerine yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Haziran'da aylık bazda;tüketici güven endeksi yüzde 5 artarak 62.6 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 22.2 artarak 89.8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8.5 artarak 55.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.3 artarak 86.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33.1 artarak 78.0 değerini aldı.Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanıliyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Kaynak: DHA

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