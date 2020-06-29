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Ekonomik güven Haziran'da yüzde 19.1 arttı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 61.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 19.1 artışla 73.5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven Haziran'da yüzde 19.1 arttı
29.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:52

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 61.7 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 19.1 artışla 73.5 değerine yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Kaynak: DHA

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