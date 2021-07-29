Ekonomik güven endeksi arttı
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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında yüzde 2,1 oranında artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,8 oranında artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 79,5 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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