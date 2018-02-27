Ekonomik Güven Endeksi Şubat'ya Azaldı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 düşüşle 103 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 104,9 değerinden 103 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Şubat ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 100,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104,7 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 83,8 değerine geriledi. - İSTANBUL