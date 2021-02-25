Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 95.8'e geriledi
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Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 95.8'e geriledi

25.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:15
Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 95.8'e geriledi

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 96.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.5 gerileyerek 95.8 düzeyine düştü.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 96.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.5 gerileyerek 95.8 düzeyine düştü. 

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki gerileme, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında yüzde 0.3 azalarak 108.7'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.4 azalarak 100.4'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.3 azalarak 83.1'e geriledi.Tüketici güven endeksi yüzde 1.5 artarak 84.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 artarak 108.9'a yükseldi.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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