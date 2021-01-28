Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 1.6 yükseldi
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Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 1.6 yükseldi

28.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:14
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 1.6 yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 1.6 artışla, Aralık ayındaki 94.7'den, 96.2 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 1.6 artışla, Aralık ayındaki 94.7'den, 96.2 düzeyine yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında yüzde 4.0 artarak 83.3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.9 artarak 101.9'a yükseldi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.3 düşerek 109'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.1 düşerek 108.5'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 5.2 düşerek 84.2'ye geriledi.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler, her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik)

 


Ekonomik güven endeksi Ocak'ta yüzde 1.6 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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