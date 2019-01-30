Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Yüzde 4.2 Düştü

Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 4.2 azalarak, Aralık'taki 81.9 düzeyinden 78.5'e geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında;

tüketici güven endeksi 58.2 değerine,

reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95.4 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi 78.3 değerine,

perakende ticaret sektörü güven endeksi 92.5 değerine geriledi.

Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56.7 değerine yükseldi. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA