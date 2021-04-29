Ekonomik güven endeksi 93,9 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ekonomik güven endeksi 93,9 oldu

Ekonomik güven endeksi 93,9 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken, Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekonomik güven endeksi 93,9 oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:21:18. #1.16#

title