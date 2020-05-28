Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
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Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı

Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 oldu.

Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
28.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:10

Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında 51,3 iken, mayıs ayında yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre mayıs ayında yüzde 8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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