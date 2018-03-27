Ekonomik Güven Endeksi Mart'ta Azaldı

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak 103 değerinden 100,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mart ayında tüketici güven endeksi 71,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78,9 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi nedir?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşur. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterir. - İSTANBUL