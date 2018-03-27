Ekonomik Güven Endeksi Azaldı

Ekonomik güven endeksi, martta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 azalarak 103'ten 100,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi martta şubata göre yüzde 2,6 azalarak 103 değerinden 100,2'ye düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Martta tüketici güven endeksi 71,3, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 109,5, hizmet sektörü güven endeksi 99,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6, inşaat sektörü güven endeksi de 78,9 değerine geriledi.