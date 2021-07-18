Ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemelerin de içinde olduğu kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul, sabaha kadar kesintisiz 17 saat çalışmalarını sürdürdü. 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurul'da görüşülerek kabul edildi.

DEPREMZEDELERE KREDİ İMKANIKabul edilen kanunla; 2020'de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi için düzenleme yapılacak. Covid-19 salgını nedeni ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3 ay süre verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel kurullarını 31 Ekim 2021'e kadar yapacak. Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek. Güvenlik korucularının aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.ENGELLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMEDüzenleme ile; Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, erişilebilirliğin sağlanabilmesi için gereken yükümlülüklerin, Covid-19 salgını nedeniyle yerine getirilememesi halinde, ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre imkanı sağlanacak. Buna göre, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için 1 yıl daha ek süre verilebilecek.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEKKanunla, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. 2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMESİKarşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibari ile mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021'e kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.Bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek. Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.SÜRELER UZATILIYOR

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak. Kanunla, OHAL'in süresinin dolmasından kaynaklanan terör örgütleriyle mücadele kapsamında; OHAL uygulamasının süresi uzatılıyor. Bu kapsamda; terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaç doğrultusunda 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatılacak. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar