Ekonomik büyüme nedir? Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümesi ne kadar? İktisadi büyüme ne kadar, büyüdü mü, azaldı mı?

Ekonomik büyüme nedir? Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümesi ne kadar? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İktisadi büyüme ne kadar, büyüdü mü, azaldı mı?

EKONOMİK BÜYÜME NEDİR?

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür.

Ekonomik büyüme, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki (GSYİH) artış anlamına gelirken; GSYİH ise en temel anlatımıyla, ülkenin bir dönem içindeki toplam üretmekte olduğu mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

Ekonomik büyüme, belirli bir zaman içerisinde bir ekonominin üretim kapasitesinde ve ekonomik kaynaklarının miktarında meydana gelen artıştır. İktisadi büyümede, ekonominin üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir olması için gereken koşullar araştırılır. Üretim kapasitesi, ekonominin arz yönünü yansıtırken; ancak uzun bir dönem içerisinde artabilir. Bu artış ise, üretim faktörlerinin niteliksel ve niceliksel artışıyla beraber sağlanır.

Ekonominin uzun dönemde büyümesini belirleyen temel etkenler olarak, ülkenin doğal kaynaklardaki ve sermayesindeki artış, teknolojik gelişmeler ve ülkenin sahip olduğu işgücü sayılabilir.

BÜYÜME VE KALKINMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Büyüme ve kalkınma zaman zaman karıştırılsa da, esasında birbirinden tamamen farklıdır. Ekonomik büyüme bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki dönemsel artış anlamına gelirken; kalkınma bu büyümenin ülkenin sanayi kurumlarındaki artış, teknolojideki gelişme, gelir dağılımındaki adalet, fırsat eşitliği ve iş gücündeki kalitenin yükselmesiyle meydana gelmektedir. Ekonomik büyüme, kalkınma olmadan gerçekleşebilirken; kalkınma olması için ekonomik büyümenin de mutlak şartta olması gerekir.

EKONOMİK BÜYÜME NE KADAR?

TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 7,4 büyüdü.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %22,6, hizmetler %20,7, diğer hizmet faaliyetleri %11,7, sanayi %10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri %4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %19,9, inşaat %6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise %5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı.

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