Ekonomik Baskılarla Ülkeye Operasyon Çekenler Cevabını Aldı"

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, "Ekonomik baskılarla, yaptırımlarla, hendeklerle, kalkışmalarla bu ülkeye operasyon çekenler cevabını en güzel şekilde aldı." dedi.

Serhat Çağ, Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen MİDDER Erzincan Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2 yıldır birçok il ve ilçede faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.

Yola çıkarken şehit ve gaziler için verdikleri sözlerinin arkasında olduklarını vurgulayan Çağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözümüzün arkasında canımız pahasına olsa dahi duracağız. Bu ülkede bir daha kalkışma gibi antidemokratik hiçbir inisiyatife müsaade etmeyeceğiz. Seçilmiş liderlerimizle, kendi oyumuzla, irademizle sandığa yansıttığımız demokrasinin sonuna kadar arkasında duracağız. İnşallah Türkiye bir daha eskisi gibi olmayacak. Daha fazla güçlenip büyüyerek hiçbir şekilde oynanan ayak oyunlarına millet ve devlet olarak boyun eğmeyeceğiz. Ülkede hep birlikte inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla kol kola yürüyeceğiz."

Çağ, ülkedeki zorlukların hep birlikte aşılacağını vurgulayarak, "Ekonomik baskılarla, yaptırımlarla, hendeklerle, kalkışmalarla bu ülkeye operasyon çekenler cevabını en güzel şekilde aldı." şeklinde konuştu.

Şer odaklarının ve küffar ordusunun niyetlerinden vazgeçmelerini temenni eden Çağ, "Hep beraber inşallah demokrasimize, milli birlik ve bütünlüğümüze sahip çıkarak bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından tek aday olarak gidilen seçimde MİDDER Erzincan Şube Başkanlığına Davut Onay seçildi.