Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi
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Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail ablukası ve Kovid-19'un ekonomiyi vurduğu Gazze Şeridi'nde Kadın İşleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, Filistinli kadınlar tarafından yapılan el sanatları ve gıda ürünleri sergisi açtı.

İsrail ablukası ve Kovid-19'un ekonomiyi vurduğu Gazze Şeridi'nde Kadın İşleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, Filistinli kadınlar tarafından yapılan el sanatları ve gıda ürünleri sergisi açtı.

Serginin organizatörü Dua Ebu Ciyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıkıcı ablukaya rağmen, Filistinli kadınlar girişimci ruhlarını koruyor ve hala yaratıcı ve yetenekliler." dedi.

Ebu Ciyab, kadın kuruluşları aracılığıyla sergiye katılma fırsatı bulan kadınların yanı sıra birçok kadının da bireysel olarak küçük projelerle sergiye katıldığını kaydetti.

Sergide Filistin'in geleneksel kültürünü yansıtan ürünlerle beraber, modern tasarımların da yer aldığına dikkati çeken Ebu Ciyab, gıda ürünleri, güzellik ürünleri ve ahşap malzeme ürünlerinin sergilendiği köşelerin de bulunduğunu aktardı.

Sergiyle birlikte kadınların ürünlerini gösterecek bir pazar bulduğunu ve yatırımcılarla iletişime geçtiğini söyleyen Ebu Ciyab, aynı zamanda Gazzeli kadınların bu yolla kendileri ve aileleri için ek gelir sağladığını vurguladı.

Kadın çantaları, şallar ve aksesuarlar sergileyen Mey en-Neccar (37), Gazze'de İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor ekonomik şartlarda yaşadıklarını ve ürünlerinin satışında büyük bir gerileme yaşandığının altını çizdi.

Kazandıklarının ancak temel ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini söyleyen Neccar, Gazze halkının ekonomik açıdan bir buhranın içerisinde olduğunu ifade etti.

Gazze'nin batısındaki Şalihat beldesinde düzenlenen sergi iki gün sürecek.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi
Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gazzeli kadınlar, kısıtlı imkanlarla sergi açarak yeteneklerini gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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