Ekonomideki Büyüme

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Serdar Zabun, ihracat ve sanayi üretimindeki olumlu tablonun büyüme rakamlarına yansıdığını söyledi.



Zabun, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme performansına ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, Türkiye'nin 2017 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 5,1'lik büyümesinin çok önemli olduğunu ve bu trendin devam etmesi için özel sektör yatırımlarının devam etmesi gerektiğini kaydetti.



İhracat ve sanayi üretimindeki olumlu tablonun büyüme rakamlarına yansıdığına dikkat çeken Zabun, "2017 ilk ve ikinci çeyreğinde yüzde 5'in üzerine çıkan büyüme oranları Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Özellikle sanayi üretimindeki gelişmeler, geçen yıla oranla ciddi şekilde artan üretim, bizlere gösteriyor ki, özel sektöre ne kadar destek verirsek karşılığını gerek ihracat gerekse büyüme olarak hızlı bir biçimde veriyor." dedi.



Zabun, Türkiye'nin 500 miyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına yönelik atılan tüm adımlar, üretimi, istihdamı ve enerji giderlerini destekleyen yeni teşvik politikaları ile güçlendirilmesi halinde özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasına çok önemli bir ivme kazandırılmasının mümkün olacağını belirtti.



Büyüme rakamlarının Kahramanmaraş'ta ihracat ve istihdam konusunda olumlu yansımaları olduğunu ifade eden Zabun, geçen yıl Kahramanmaraş'ın 300 ihracatçı şirketiyle 120 ülkeye 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, 2017 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarının yüzde 9 artarak 623 milyon dolar olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş'ta istihdam açısından çok önemli gelişmeler sağlandığına dikkat çeken Zabun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milli istihdam seferberliğine en güzel yanıt veren şehirlerden birisinin Kahramanmaraş olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılbaşından buyana Kahramanmaraş'ta 9 binin üzerinde ilave istihdam oluşturulmuştur. Bugün 142 binin üzerinde özel sektör çalışanı ile Kahramanmaraş istihdam alanında da kahramanlığını ortaya koymuştur." diye konuştu.



Sanayi üretiminin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttığını söyleyen Zabun, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise geçen aya kıyasla Temmuz ayında yüzde 2,3 artış gösterdiğini belirtti.