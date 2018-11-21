Ekonomide Yumuşak İniş Bekleniyor

Gelecek yıl küresel ekonominin yüzde 3,5 büyümesini bekleyen OECD, yumuşak iniş yaşanacağını söyledi ancak ticaret savaşları ve Çin'de olası yavaşlamaya dikkati çekerek aşağı yönlü risklere karşı uyardı. OECD'nin gelecek yıl Türkiye beklentisi ise eksi 0,4 şeklinde oldu.