07.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:02

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" kapsamında kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı satış günleri etkinliği düzenledi.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8. gerçekleştirilen etkinlikte, 140 kadın girişimci evlerinde ürettikleri ahşap boyama eşya, Antep işi nakış, el işi, takı, giysi ile pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekleri ücretsiz kurulan stantlarda satışa sundu.



Etkinliğin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Milletvekili Nejat Koçer'in eşi Füsun Koçer, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açılıştaki konuşmasında, kadın girişimci sayısının arttığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burada stant açan kadınlarımıza ilk olarak Gaziantep Sanayi Odasında hijyen ve gıda saklama, gıda sunum teknikleri, e-ticaret, tasarım, ambalaj ve paketleme konularında eğitim verildi. Burada amacımız üretimde, sunumda ve pazarlamada dikkat edilmesi gereken konuları anlatmaktı. Bugün de burada girişimci kadınlarımız aldıkları eğitim sonrasında evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sundu."

Kaynak: AA