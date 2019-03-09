TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi kapsamında Gaziantepli kadınların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO koordinatörlüğündeki Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen serginin açılışı, Sanko Park Alışveriş Merkezinde yapıldı.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de stantlarda, ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı, giysinin yanı sıra, pasta, börek ve yuvalama gibi yiyeceklerin satışa sunulduğunu aktardı.

Serginin kadınların üretime katkıda bulunmaları açısından önemli olduğunu belirten Ahi, "Kurum ve kuruluşların da desteği ile kadınların kendi geçim kaynaklarını geliştirmesi, girişimci ve azimli yönlerini öne çıkarmaları için düzenlenen sergiye vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran başkanlarımız Sayın Fatma Şahin'e ve Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, bütün katılımcılara ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurdelenin kesilmesinin ardından, Sanko Park'ta, girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alandaki stantlar gezildi.

Kaynak: AA