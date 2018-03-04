Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ekonomide üretime katılan kadın girişimcileri yürekten desteklediğini söyledi.

GSO koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında SANKO Park Alışveriş Merkezi'nde 3-4 Mart tarihlerinde düzenlenen "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri" etkinliğine eşi Jülide Konukoğlu ile birlikte katılan Başkan Konukoğlu, stantları gezerek kadın girişimcileri kutladı. GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, kurul üyeleri ve ile diğer davetlilerin de katıldığı etkinlikte, girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alanda kurulan 70 stantta, ahşap boyama eşyalar, Antep işi nakış, el işi, takı ve giysilerin yanı sıra pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekler satışa sunuldu. TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Akkayave üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden GSO Başkanı Konukoğlu, "Bu organizasyon kesintisiz bir şekilde 6 yıldır devam ediliyor. Burada gördüğüm en önemli husus, birçok bayan arkadaşımız daha sonraki süreçte kendi iş yerlerini açıyorlar ve ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Bu çok önemli bir konudur" dedi. Buradaki gelişmeler sonrasında kentteki kadınların iş gücüne katılmasının özendirileceğine dikkat çeken Konukoğlu, bunun bir nebze dahi olsa gerçekleşmesi halinde çok büyük güce sahip olunacağına vurgu yaptı. "Gerek evinde çalışan gerek iş yeri açarak üretim katkıda bulunan tüm kadınları yürekten destekliyoruz" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti: "Stant açan tüm arkadaşlarımıza bereketli kazanç diliyorum. En çok hoşuma giden şey ise, geçen yıl burada stant açanların bir çoğunun bu yıl kendi işyerlerini açmış olması ve yerlerine yeni girişimci kadınlarımızın gelmesidir. Önümüzdeki yıl stant sayımızın daha da artmasını temenni ediyorum. Her yıl düzenlenen, 'Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi' kadınları üretime teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

"Çok başarılı ve güzel bir etkinlik"

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da projeyi 6'ıncı kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Bu tür etkinliklerin kadınların çalışmasında yol gösterici olduğunu anlatan Akkaya, "Kadın girişimcilerimize ücretsiz stantlar açarak evlerinde yaptıkları yemek ve el işi çalışmalarını satıp ailelerine ekonomik katkı sunmalarını sağlıyoruz. Gerçekten çok başarılı ve güzel bir etkinlik oluyor" dedi.

Çalışmalara destek nedeniyle GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yönetimine teşekkür eden Akkaya, "Etkinliğimiz bir kermes ya da sergi değil. Burada kadın girişimcilerimiz ürettikleri ürünleri satarak profesyonel hayata adım atıyorlar. Etkinliğe talep çok fazla. Bu yıl 70 stantla katılım sağlandı. Temennimiz kadın girişimci sayısını attırmaktır. Onları profesyonelleştirmek istiyoruz. 70 stanttaki kadın girişimcilerimiz arasından 10'u bile profesyonel ticari hayata atılsa bizim için çok önemli bir hamle olur. Kadın girişimci sayımız, girişimci sayımıza göre çok düşük. Kadınlar iş gücüne katılmazlarsa her alanda hep bir eksik kalacağız demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP