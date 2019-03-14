Ekonomide Umut Verici Sonuçlar Elde Ediyoruz"

HALİL FİDAN - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yürütülen çalışmalar sayesinde ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığını ve vatandaşları rahatlatacak sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in Ağustos ayında ülke ekonomisini finansman noktasında çökertmek ve ardından da ekonomiyi çok ciddi bir şekilde zaafa uğratmak için bir operasyon yürütüldüğünü hatırlattı.

Söz konusu olayın Türkiye'nin bekası üzerine oynanan oyunların bir aşaması olduğunu ifade eden Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirler sayesinde hızlı bir toparlanma gerçekleştiğini aktardı.

"Ekonomide umut verici ve insanları rahatlatacak sonuçlar elde ediyoruz." diyen Nebati, geçen yıl 20 Eylül'de Orta Vadeli Program'ın açıklandığını ve yılın sonu itibarıyla da 2019, 2020 ve 2021 yılları için hedeflerin ortaya konulduğunu anımsatttı.

Nebati, bu hedefler çerçevesinde yıl sonunda gerçekleşen rakamların kendilerini tatmin ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü gerek cari açığın azaltılması, gerek enflasyonun düşmesi, gerek faiz oranlarının da dengelenme süreci adı altındaki o süreç içerisinde rakamların aşağı yönlü hareket etmesi bizi oldukça umutlandırmıştı. Bunun gerçekleştirilmesinde en önemli ayaklar ekim ayı itibariyle başlatmış olduğumuz Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ve sektör bazlı yapılmış olan desteklerdi. Atılmış olan adımlar piyasaların rahatlamasına ve canlandırılmasına yol açtı. 31 Aralık'tan sonra elde edilmiş olan bu rakamlar çerçevesinde ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak aynı tedbirlerin uzatılması konusunda da adımlar atıldı ve bunun karşılığında da ocak enflasyonu açıklanırken gördük, enflasyon gıda fiyatlarındaki yüzde 6,5 gibi son 20 yılın en yüksek rakamına rağmen 1,08'lik bir artışla geçiştirildi. Eğer o günlerde gıda enflasyonu yüzde 6,5 değil de çok daha düşük olmuş olsa yüzde 18'lerdeki enflasyonu görme ihtimali olacaktı"

"Hedeflerimizin ötesinde sonuçlar elde edeceğimizi tahmin ediyorum"

Nebati, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı adı altında özellikle gıda konusunda elde edilmiş olan bilgilerin bunun bir operasyon olduğunu gösterdiğini ve bu kapsamda duruma doğrudan müdahale ederek üreticiden tüketiciye tanzim noktaları oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu anlamda da başarılı sonuçlar elde edildiğini dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"Şubat ayındaki binde 16'lık enflasyon artışı, enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesine sebep oldu. Bilindiği gibi bu yılın sonunda yüzde 15,9'luk enflasyon öngörümüz var ama anlaşılan şu ki bu enflasyon rakamının ötesinde, daha iyi noktalarda bir hedefe ulaşmış olacağız. Ama özellikle ocak ve şubat aylarında gördüğümüz cari dengesinin pozitif anlamda ayrışması ve cari açığın aşağılara kaymış olması, ihracat artışının devam etmesi, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüksekliğinin aynı oranda sürdürülmesi, ithalatın çok ciddi bir oranda düşmesi hem cari açığın azalmasına hem de piyasadaki dengelerin daha da uygun şekilde yürütülmesine sebep oldu. Şimdi bundan sonraki adımlar ve özellikle de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimden sonra da yıl sonu hedeflerimizin çok daha ötesinde sonuçlar elde edeceğimizi tahmin ediyorum."

Nureddin Nebati, 31 Mart seçimlerinden sonra ekonomik anlamda her şeyin daha iyiye gideceğine inandığını belirterek, döviz konusunda da sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

İsviçre'deki Davos Zirvesi'nin ardından Türkiye'deki iyimser havadan rahatsız olan çevrelerin, "IMF'den borç para alınacak" şekilde bir kampanya başlattığını vurgulayan Nebati, bunun gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Kaynak: AA