Ekonomide Kovid-19 önlemleri açıklanacak
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Berat Albayrak, Twitter, Güncel

Ekonomide Kovid-19 önlemleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi...

16.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:08
Ekonomide Kovid-19 önlemleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurgulayan Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını bildirdi.

Albayrak, Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de "sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal" olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve taleplerini aldıkları bilgisini verdi.

Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."

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Kaynak: AA

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