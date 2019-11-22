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Ekonomide kadın gücüne inanan şirket oranı sadece %10.4

"Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporuna göre 402 BIST şirketi içinde 152 şirket; BIST-100 içinde ise 35 şirket, hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.

22.11.2019 08:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:32
Ekonomide kadın gücüne inanan şirket oranı sadece %10.4

"Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporuna göre 402 BIST şirketi içinde 152 şirket; BIST-100 içinde ise 35 şirket, hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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