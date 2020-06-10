Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngördüğünü belirterek "Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin...

Ekonomide düzenlemeler içeren
10.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:47

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngördüğünü belirterek "Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır." dedi.

Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ilk imza sahibi olduğu Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifine ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Kanun teklifinde yer alan bazı maddelerin Kovid-19'la mücadele süreci içerisinde ele alınması gerektiğini dile getiren Aydemir, "Teklifimizde 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülüyor. Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır. Kimi maddeler, uygulamada birlik ve bütünlüğü amaçlıyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgının başından itibaren Türkiye'nin vatandaşını kucaklayan bir uygulama ortaya koyduğunu belirten Aydemir, eş zamanlı olarak yaşılan afetlerin sıcaklığına rağmen bu salgın musibetinin kucaklandığını dile getirdi.

2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerimizde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların olası mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla teklifle düzenleme yapıldığını aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da meydana gelen deprem sonrası hasar tespitini yaptı. 31 bin 500 dolayında konut, işyeri ve ahır bütünüyle yıkılmış ya da ağır veya orta hasar görmüş. Teklif ile mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza destek amacı güdülmektedir. Destekte öncelikli şart, bu yapıların imara uygunluğu ve DASK yaptırmış olması yer alıyor. Bu şarta rağmen yüzde 95 oranında insanımız, bunları yerine getirmemiş. Bunu aşabilmek ve mağduriyeti ortadan kaldırabilmek adına yardım kanununda düzenleme yapıyoruz. Yapılan çalışmalar, 19 bin dolayında yeni yapı ihtiyacını, bunun da 5 milyar 700 milyonluk bir ödeneği gerektirdiğini önümüze koyuyor. Vatandaşların bu imkandan faydalanması halinde 2 yılı ödemesiz, 18 yıllık bir ödeme planı çıkarılmış. Burada bir faiz de söz konusu değil."

Aydemir, Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limitin, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabileceğini de aktardı.

Kovid-19 sürecinde yapılanlara mali dayanak olması nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığını ifade eden Aydemir, salgın sürecinde açılan kredilerin ve farklı mali desteklerin bu nevide bir ilave kaynağa ihtiyaç gösterdiğinin inkarı kabil olmayacak bir gerçek olduğunu söyledi.

Aydemir'in bilgilendirmesinin ardından teklifin tümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Haber
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Fatma Girik İrem Derici
Spor Ali Koç Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:50:33. #1.15#
title