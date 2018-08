MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin, "Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye'yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar. Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda! Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor! Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye'nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor. Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor.Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar!"dedi.

(İHA)