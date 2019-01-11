"Ekonomide çarklar hızlanacak"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin finans sektörü ile reel sektör arasındaki güç birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak" dedi.